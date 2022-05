Les Svinkels débarque à Toulouse !

Partager Facebook

Enfin ! Svinkels arrive enfin à Toulouse après quelques reports. Ils sont de retour pour nous faire découvrir leur album sorti au printemps 2021, « Rechute ».

3 MC’s et 1 DJ, Svinkels, c’est le coup de pied dans la fourmilière du rap hexagonal, les rappeurs les plus rock n’ roll de France , comme si Lemmy et Ol’ Dirty Bastard s’envoyaient des Jack en se montrant quelques Snaps bien salaces. Avec le respect des anciens comme des plus jeunes, les Svink ont toujours eu une place à part dans le paysage musical…

Les 3 compères se rencontrent au milieu des années 90, et concrétisent assez vite leur amour du rap américain dan un premier EP, Juste Fais La, réalisé par Guts en 1997. Un premier album culte, Tapis Rouge, sort en 1999, porté par le tube d’une génération, le toujours vivace « Réveille le Punk ».

En 2003 , c’est un second opus aussi riche que foutraque, le bien nommé « Bons pour l’Asile » , qui va les catapulter dans les hautes sphères et faire d’eux les fers de lance du rap alternatif français, « Dirty Centre » vient boucler en fanfare la trilogie en 2007.

Après une tournée anniversaire en 2018, ils nous ont offert un nouvel album et maintenant la date toulousaine qui va bien avec !

