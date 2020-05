Les spectacles annulés et reportés au Casino Barrière de Toulouse

Alors que le déconfinement a lieu en ce moment, petite mise à jour des reports au Casino Barrière de Toulouse.

Comme toutes les salles de Toulouse, le Casino Barrière a eu droit à un bon nombre d’annulations et de reports avec la crise liée au COVID 19. Il était donc temps de faire un point sur les dates de report et les conditions de remboursement et d’échange.

Quels sont les spectacles reportés ou annulés ?

GAUVAIN SERS

Spectacle reporté au …. mercredi 7 octobre 2020

DAVID HALLYDAY Spectacle reporté au …. mardi 3 novembre 2020

ROCK THE BALLET Spectacle reporté au …. mardi 29 septembre 2020

IRISH CELTIC X 2 séances Spectacle reporté au …. dimanche 8 novembre 2020

SOPHIA ARAM Spectacle annulé

WALY DIA Spectacle reporté au …. mercredi 21 octobre 2020

JEANFI JANSSENS Spectacle reporté au …. samedi 24 octobre 2020

ROLAND MAGDANE Spectacle reporté au …. samedi 31 octobre 2020

LA BAJON Spectacle reporté au …. samedi 12 septembre 2020

ANNE ROUMANOFF Spectacle reporté au …. mercredi 14 octobre 2020

DREAM Spectacle reporté au …. jeudi 15 octobre 2020

FESTIVAL MAGIE Spectacle reporté au …. samedi 5 septembre 2020

FESTIVAL MAGIE Spectacle reporté au …. dimanche 6 septembre 2020

COMPROMIS du 07/04 Spectacle reporté au …. dimanche 27 septembre 2020 14h30

COMPROMIS du 08/04 Spectacle reporté au …. dimanche 27 septembre 2020 18h00

MAXIME GASTEUIL Spectacle reporté au …. mardi 27 octobre 2020

I MUVRINI Spectacle reporté au …. mercredi 6 janvier 2021

TRISTAN LOPIN Spectacle reporté au …. mardi 15 décembre 2020

DUEL A DAVIDETJONATHAN Spectacle reporté au …. jeudi 22 octobre 2020

CHANTAL LADESOU Spectacle reporté au …. dimanche 4 octobre 2020

3 JEUNES FILLES NUES Spectacle annulé

JEREMY FERRARI Spectacle reporté au …. jeudi 10 septembre 2020

NOELLE PERNA Spectacle reporté au …. jeudi 29 octobre 2020

LE LOUP QUI VOULAIT x 2 séances Spectacle reporté au …. dimanche 25 octobre 2020

LES FRERES TALOCHE Spectacle reporté au …. jeudi 22 avril 2021

JEANNE MAS Spectacle reporté au …. mercredi 25 novembre 2020

CONSTANCE Spectacle annulé

ALI BABA ET LES 40 BATTEURS Spectacle reporté au …. mercredi 30 septembre 2020

LENNI KIM Spectacle annulé

ELIE SEMOUN Spectacle reporté au …. vendredi 23 octobre 2020

LA NUIT DU KIF Spectacle annulé

VINCENT MOSCATO Spectacle reporté au …. jeudi 18 mars 2021

PAUL TAYLOR Spectacle reporté au …. jeudi 1er avril 2021

SANDRINE SARROCHE Spectacle reporté au …. samedi 8 mai 2021

ERIC EMMANUEL SCHMITT

Spectacle annulé

FREDERIC FRANCOIS Spectacle reporté au …. dimanche 27 juin 2021 à 15h

ZORA H Spectacle annulé

BIGARD & RUTTEN Spectacle reporté au …. dimanche 28 mars 2021 à 15h

VERINO Spectacle reporté au …. jeudi 5 novembre 2020

GALA D’ETOILES Spectacle en attente d’une décision de la production

BUN HAY MEAN Spectacle reporté au …. mardi 20 octobre 2020

ENTRE NOUS BY D’PENDANSE Spectacle reporté au …. samedi 26 juin 2021 à 16h et 20h30

Quelles sont les démarches à effectuer suite à ces modifications ?

Si votre spectacle est annulé :

– Vous avez la possibilité de vous faire rembourser vos places.

Veuillez adresser votre demande auprès de votre théâtre (cchauvy@groupebarriere.com) dans un délai de deux mois suivant la date initiale du spectacle, ou auprès du point de vente du revendeur (Fnac, Carrefour, Ticketmaster, Digitick,…) dans le délai indiqué par ce revendeur.

– Concernant les dîner-spectacles, vous avez également la possibilité de demander un report de vos places sur les dates de représentation de dîner-spectacles des 26/09 – 02, 03, 09/10 – 06, 13, 14, 20, 27/11, dans la limite des places disponibles. Veuillez adresser votre demande auprès de votre théâtre (cchauvy@groupebarriere.com).

Si votre spectacle est reporté :

– Si la date de report vous convient, vous n’avez aucune démarche à effectuer, vos billets restent valables sur la nouvelle date de report.

– Si la date de report ne vous convient pas, vous avez la possibilité de vous faire rembourser vos places. Veuillez adresser votre demande auprès de votre théâtre (cchauvy@groupebarriere.com) dans un délai de deux mois suivant la date initiale du spectacle, ou auprès du point de vente du revendeur (Fnac, Carrefour, Ticketmaster, Digitick,…) dans le délai indiqué par ce revendeur.