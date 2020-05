Le Conseil départemental pleinement mobilisé pour la réouverture des 96 collèges haut-garonnais le 18 mai

Partager Facebook

Conformément aux annonces du Premier ministre du 13 avril dernier, le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est mis en situation de rouvrir les 96 collèges publics haut-garonnais à partir du lundi 18 mai, afin d‘accueillir dans un premier temps les élèves de 6ème et 5ème.

Le Conseil départemental, en tant que gestionnaire des collèges, est garant de l’entretien et de la mise en sécurité des établissements, de la restauration scolaire, ainsi que des transports scolaires, en délégation de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

La réouverture de l’ensemble des établissements publics de la Haute-Garonne est assurée en lien avec la direction académique des services de l’éducation nationale, dans le respect des consignes prescrites par le protocole sanitaire du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse pour assurer la sécurité des élèves et de leur famille, mais également de l’ensemble des personnels mobilisés, enseignants comme agents départementaux.

– Concernant les transports scolaires : les cars effectueront un circuit aller/retour par jour, un le matin et un le soir, comme avant le confinement, conformément aux marchés actuellement en vigueur. Sur les 1 028 circuits habituels, 162 ont déjà repris depuis le 12 mai pour acheminer les élèves du premier degré et 400 supplémentaires seront mis en place dès Ie 18 mai pour les élèves du second degré. Dans les cars, conformément à la demande du Préfet et du Recteur, un siège sur deux sera neutralisé pour respecter les mesures de distanciation physique entre les élèves.

Le port du masque sera obligatoire pour les collégiens. Bien que cela ne relève pas de ses compétences, le Conseil départemental fournira, à bord des cars le premier jour de rentrée, un masque aux élèves non encore dotés par leur famille ou leur collège.

Les véhicules seront désinfectés avant et après chaque trajet.

– Concernant la restauration scolaire : le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est mis en capacité d’ouvrir la restauration scolaire dans l’ensemble des collèges pour fournir aux élèves des repas équilibrés, en adaptant le service aux nécessaires mesures d’hygiène, notamment le respect de la distanciation physique. La collectivité met à disposition des établissements les personnels nécessaires au fonctionnement du service de restauration, même si son ouverture est laissée au libre choix de chaque chef d’établissement.

Le Conseil départemental a décidé d’accorder à toutes les familles dont les enfants sont scolarisés entre le 18 mai et le 4 juillet, date des vacances d’été, la gratuité de la cantine. Pour les familles qui bénéficient de l’aide à la restauration scolaire et dont les enfants ne seront pas scolarisés ou n’auront pas accès à un restaurant scolaire dans leur collège, le dispositif des Bons solidaires mis en place par le Département sera renouvelé jusqu’aux vacances d’été.

– Concernant les locaux des collèges : les agents du Conseil départemental procéderont à la désinfection et à l’aération régulière des classes et des locaux, selon un protocole sanitaire strict mis en place par le Département suivant le protocole national. Une désinfection totale des établissements est effectuée durant la semaine du 11 mai pour accueillir les enfants et les personnels de la communauté éducative à partir du 18 mai.

– Les flux d’entrées et de sorties des établissements seront organisés afin de respecter la distance physique minimale, sous la responsabilité du chef d’établissement. Le Département préconise le principe d’une salle par classe, les enseignants devant se déplacer et non les élèves.

Dans le respect de ces dispositions mises en place, il revient au chef d’établissement de chaque collège de définir une organisation de reprise et, notamment un rythme scolaire, qui peut varier en fonction du nombre d’élèves accueillis et de la configuration des locaux.

