Des artistes reprennent « Demain, Demain » de Claude Sicre

Les mots d'une chanson peuvent résonner des années après avoir été écrits. Il y a 17 ans, les Fabulous Trobadors publiaient "Demain, demain", et aujourd’hui, en ce drôle de 10 mai, veille d'un demain un peu vertigineux, l'ensemble des artistes de notre label familial s'approprie le texte et la mélodie du merveilleux Claude Sicre. Merci infiniment, et à demain.BLICK BASSY – Mathieu Boogaerts – Philippe Campion – CATS ON TREES – Chiloo- Clou – Albin de la Simone – Vincent Delerm – David Donatien – Clément Ducol – Fefe & Leeroy – Foé – Erza Muqoli – Yael Naim – Noé Preszow – Shaka Ponk – Vianney « Demain , demain »Paroles et Musique : Claude Sicre ❤️Arrangements, montage son et réalisation : Clément DucolMixage : Bénédicte Schmitt sur sa planche à mixerMastering : Dominique Blanc-Francard au Labo&SeaRéalisation et montage vidéo : Bertrand Jamot(p) et (c) 2020 vf musiques – tôt Ou tard