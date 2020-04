Les Spacer’s Toulouse présentent leur équipe pour la saison prochaine

Partager Facebook

Présentation du nouvel effectif des Spacer’s Toulouse pour la saison 2020-2021.

La saison 2019-2020 n’est pas encore annulée mais les toulousains se projettent logiquement vers la suivante. En effet, les clubs ont récemment demandé l’annulation de l’exercice en cours en raison du confinement pour lutter contre le Coronavirus COVID 19. La réponse devrait arrivée vers le 10 avril. En attendant, à Toulouse, on se prépare pour un nouveau défi, celui de la saison prochain.

Le 2 avril sur les réseaux sociaux, le club a présenté son nouvel effectif avec les départ de Noah Baxpolher et de Danny Demyanenko. Les spacer’s se préparent à accueillir l’international néerlandais Michael Parkinson et compte mettre en avant les jeunes comme Théo Faure et Pierre Derouillion. Le point fort des toulousains reste sa formation.

Toulouse se voit donc dans la continuité de cette saison 2019-2020 où ils sont 8e avec 11 victoires pour 13 défaites.