Fin avril, un conseil municipale à Toulouse

Un conseil municipal de Toulouse et un conseil de la Métropole les 29 et 30 avril dans des conditions exceptionnelles.

Lundi 6 avril, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, sans obligation légale mais pour faire vivre la démocratie locale, a proposé aux présidents des groupes politiques concernés, de convoquer un conseil municipal toulousain suivi d’un conseil métropolitain, respectivement les 29 et 30 avril.

Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.

En raison du confinement et en application des récentes ordonnances, les modalités concrètes seront adaptées (dont visioconférence) et seront présentées dans un second temps.