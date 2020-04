Partager Facebook

Disponible depuis novembre 2019 aux USA, la plateforme de streaming Disney + arrive en France ce mardi 7 avril 2020.

C’est en plein confinement, et après avoir été repoussé de quelques semaines à la demande du gouvernement, que la plateforme Disney + arrive enfin en France. Une alternative du géant américain à Netflix.

Et c’est un catalogue incroyable qui arrivera ce mardi. Disney + propose de découvrir des films et des séries dans les univers Marvel, Pixar, Star wars, Disney Classics mais aussi chez la 21st Century Fox. Il y aura du Jedi, des Simpsons, Avatar, les avengers, les X Men mais aussi des documentaires signés National Géographic. Disney arrive avec un catalogue incroyable et désormais unique puisque plus aucune plateforme ne pourra diffuser son contenu.

Comment regarder Disney +

Pour voir les licences comme Star Wars, Disney classics, Marvel etc…, il y aura plusieurs façon de se procurer Disney + sachant qu’un accord a été trouvé avec Canal + et qu’aucune box ne proposera le service.

L’abonné Canal + aura droit à Disney + avec des formules d’abonnement comprenant la nouvelle plateforme. Par exemple, une série limitée offre le tout pour 19,90 euros par mois pendant 2 ans.

Sans Canal +, vous pouvez regarder Disney + directement sur votre télé via une application native. Soit une application sur votre téléviseur ou sur votre chromecast, Fire Strick, Roku TV ou apple TV. Par ailleurs, la PS4 et la X BOX One proposent aussi une application Disney +.

Enfin, comme Netflix, vous pouvez directement voir le service de SVOD sur notre écrans d’ordinateurs, tablettes et portables. Le tout pour 6,99 euros par mois.