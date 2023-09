Les Salons de l’Immobilier et de l’Habitat fin septembre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 28 septembre au 1er octobre, rendez-vous à Toulouse avec les Salons de l’Immobilier et de l’Habitat.

Le MEETT, Parc des Expositions Centre de Conventions & Congrès de Toulouse, donne rendez-vous cet automne aux futurs acquéreurs et amateurs de rénovation ou d’aménagement avec les Salons de l’Immobilier et de l’Habitat du 28 septembre au 1er octobre.

Pour la deuxième année consécutive, les deux salons répondent simultanément aux particuliers en quête d’aménagements intérieurs et extérieurs et aux porteurs de projets immobiliers. Tous les professionnels du secteur sont facilement accessibles grâce à un seul et même billet gratuit à télécharger sur les sites internet des salons.

Le Salon de l’Habitat rassemble dès jeudi 28 septembre et durant quatre jours une centaine de professionnels de la maison. Attenant, le Salon de l’Immobilier réunit à partir de vendredi 29 septembre une cinquantaine d’exposants experts des questions d’acquisition et de location.

Pour en savoir plus:

www.salon-immobilier-toulouse.com

salon-habitat-toulouse.com