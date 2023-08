Les Primeurs de Castres en novembre avec une belle programmation

Partager Facebook

Le 9e Festival Les Primeurs de Castres, qui se tiendra du 2 au 4 novembre au Lo Bolegason, se dévoile enfin. Un festival dédié aux premiers albums d’artiste !

Nouvelle édition très passionnante pour les Primeurs. Le festival des premiers albums fête ses 26 ans à Massy et ses 9 ans à Castres. Concentrons nous pour les voisins tarnais avec le plaisir de découvrir des artistes au début de leur carrière dans des conditions exceptionnelles. A Castres, rendez-vous au Bolegason, scène de musiques actuelles centrale, pour une programmation assez excitante du 2 au 4 novembre.

Si uniquement à Massy, le public pourra découvrir Zaho de Sagazan, Janamo ou encore Yellostraps, Chien Méchant et Fils Cara , à Castes la programmation reste exceptionnelle avec une seule exclu : Jérome Pinel. Mais, on pourra voir 15 artistes comme Chien Noir, Satellites, Glauque, Kalika, Form, Clair, Poil Ueda, et tant d’autres.

Passionné-e-s de musique, votre rendez-vous est pris pour les 2, 3 et 4 novembre prochain à Castres. Sans faute !

Réservations : lesprimeursdecastres.fr

Programmation :

Jeudi 2 novembre

Clair

PoiL Ueda

Ishkero

Bandit Bandit

Martin Luminet

Vendredi 3 novembre

chien noir

Structures

Şatellites

Glauque

Oriane Lacaille

Samedi 4 novembre

Jérôme Pinel

Form

Ladaniva

Kalika

Coline Rio