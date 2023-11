Les Playmobil s’exposent à Balma

Partager Facebook

L’exposition Playmobil à Balma s’installe pour une 5e édition de vendredi 3 à dimanche 5 novembre avec plus de 20 000 figurines.

Durant trois jours, contre deux l’an dernier, Balma sera la capitale du playmobil© pour le bonheur des petits et des grands. Vous pourrez découvrir en famille des scènes (dioramas) : la ville, les pirates, la ferme, le royaume des sirènes, Napoléon à Austerlitz, des dragons, l’Egypte, les hippies, la bataille de Toulouse avec plus de 5 000 figurines ou encore un match Stade Toulousain – Balma…Organisé par l’association Playmo du Sud, ce rendez-vous avait réuni 3000 visiteurs en 2022. Cette année, en rajoutant un jour, et en proposant une nocturne vendredi, le public pourra découvrir plus de 20 000 playmobil dans des scènes incroyables.

Rendez-vous pour la plus grande exposition de Playmobil d’Occitanie à Balma ce weekend avec la possibilité de découvrir, d’acheter ou même de customiser les figurines.

Exposition de Playmobil

Du 3 au 5 novembre 2023

Salle polyvalente, 17 avenue des Arènes, 31130 Balma

2 euros / gratuit pour les moins de 3 ans