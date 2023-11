Rencontre avec Thomas Piketty et Julia Cagé à Toulouse Toulouse

Partager Facebook

Ce jeudi 2 novembre au Pavillon République à Toulouse, rencontre avec Thomas Piketty et Julia Cagé autour de leur ouvrage commun Une histoire du conflit politique aux éditions du Seuil.

La Librairie toulousaine Ombres Blanches organise une belle rencontre ce jeudi au Pavillon République du Conseil Général 31.La professeure à Sciences Po Paris et lauréate du Prix du meilleur jeune économiste (2023), Julia Cagé, et le directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et professeur à l’École d’économie de Paris, Thomas Piketty, évoqueront leur premier livre commun : « Une histoire du conflit politique : Elections et inégalités sociales en France (1789-2022) » aux éditions du Seuil.

Cet ouvrage, sorti à la rentrée, s’intéresse au vote en France. Qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des élec­torats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué de 1789 à 2022 ? En s’appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques des 36 000 communes de France couvrant plus de deux siècles, cet ouvrage propose une his­toire du vote et des inégalités à partir du laboratoire français. Au-delà de son intérêt historique, ce livre apporte un regard neuf sur les crises du présent et leur possible dénouement.

Les deux auteurs échangeront le temps d’une rencontre ce jeudi soir à 18h30 au Conseil Général.

