Concours. Gagnez vos places pour Etienne de Crecy à Toulouse !

Étienne de Crécy est un acteur incontournable de la scène électronique internationale. En vingt ans d’un parcours en constante évolution, le producteur français signe des albums majeurs de l’électronique mondiale : Pansoul (avec Philipe Zdar sous le nom Motorbass), Superdiscount, Tempovision, Superdiscount 2 & 3. Il est aussi l’auteur d’une trentaine de maxis et réalise une quarantaine de remixes pour des artistes comme Kraftwerk, Air, Moby, ou Lil’ Louis.

Le DJ passionné est de retour avec une date où la musique viendra des vinyls. « Je ne suis pas collectionneur. Je suis DJ. De 1996 à 2006 J’ai acheté des vinyles de house music car c’était mon outil de travail.La rareté ou l’originalité de l’édition ne m’intéressaient pas. J’ai acheté ces disques pour la musique qui était gravée dessus. C’était le seul moyen technique d’enchaîner des morceaux en ajustant leurs tempos. J’allais toutes les semaines dans les shops spécialisés et je recevais des promos. À partir de 2006, les platines CD et Beatport ont fait suffisamment de progrès. J’ai migré vers le digital avec enthousiasme, d’abord en gravant des CDR (oui oui!!) puis avec des clés USB. J’ai gardé les vinyles. Maintenant c’est une collection que j’entrepose dans mon studio dont elle améliore la décoration et l’acoustique.Ce n’est pas la nostalgie qui m’a poussé à les ré-écouter, mais la curiosité. J’ai oublié le son de la plupart de ces disques et les artworks m’évoquent par flash des soirées ou des clubs que j’ai du mal à situer dans le temps comme dans l’espace !! » explique le DJ.

Alors il proposera « trip musical à travers ma collection de vinyles a la couleur d’un flash. Il vient du passé ! » à découvrir au Bikini le 21 avril.

Toulouseblog vous y invite ! Génial non ?