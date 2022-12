Les Meilleures équipes mondiales de Rugby à 7 de retour à Toulouse

Partager Facebook

L’étape française du World Rugby Sevens s’arrête pour une deuxième année de suite au Stade Ernest-Wallon à Toulouse du 12 au 14 mai 2023.

L’année 2022 marquait le retour du circuit mondial à 7 en France. Et ce fut un énorme succès tout un weekend dans la ville rose avec des animations, des concerts et du jeu. La Fédération Française de Rugby et le Stade Toulousain accueilleront une nouvelle étape du World Rugby Sevens Series pour trois jours de spectacle sportif. L’occasion de voir les plus grandes Nations comme les Fidji, la Nouvelle Zélande mais aussi supporter la France. L’an dernier, les fidjiens et les néo-zélandaises remportaient cette étape toulousaine.

Rendez-vous du 12 au 14 mai à Ernest Wallon pour le FRANCE SEVENS. La billetterie est désormais ouverte : https://billetterie.ffr.fr/fr/node/4337