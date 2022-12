Ma Distinction de Wally cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond propose le spectacle Ma Distinction de Wally (Lilian Derruau) du 20 au 24 décembre.

Lilian Derruau, dit Wally, vous l’avez vu au Grand Rond, dans le truculent duo Roca/Wally, 150 kg à deux, on vous en met un peu plus ? Cette fois, c’est seul qu’il occupera la scène du Grand Rond dans un spectacle touchant et drôle qui retrace son enfance aveyronnaise à Decazeville, mais aussi celle de la France ouvrière des années 70. En reliant son vécu à quelques pensées de Pierre Bourdieu, il nous invite dans une plongée sociologique au cœur des mécanismes sociaux.

Nous sommes à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville dans l’Aveyron. L’usine de fabrication de zinc rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. C’est dans cet environnement modeste que Wally grandit. Sur scène, on le retrouve avec son indécrottable guitare et cette échelle, symbole d’une « ascension sociale » qui sera peut-être la sienne.

À grands renforts de souvenirs, tour à tour touchants et drôles, Lilian Derruau nous embarque dans la France des années 70 et dans le récit de son enfance. À la lumière de sa carrière de chanteur (tendance drôle), de son succès médiatique à Paris, il revient sur certains mécanismes de domination sociale qui nous éloignent parfois de nos aspirations les plus profondes. Sans tomber dans la vulgarisation des concepts d’un des plus grands sociologues du XXe siècle, Pierre Bourdieu, Wally nous délivre une distinction, la sienne, et réussit le pari de nous en apprendre aussi sur nous-mêmes, ce qui reste finalement un enjeu fondamental du théâtre.

Infos et réservations : 05 61 62 14 85