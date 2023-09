Concert de Martin James Bartlett pour Piano aux Jacobins

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mardi 12 septembre, Martin James Bartlett débarque au Festival Piano aux Jacobins avec un concert très attendu.

Acclamé lors de sa première venue en 2019 au Festival, Martin James Bartlett nous propose des concerts où la couleur, l’énergie et la musicalité se mélangent pour notre plus grand plaisir. Le pianiste retrouve Piano aux Jacobins avec un programme entre Europe et Amériques, débordant de rythmes et d’images tel qu’il les affectionne : Rameau, Couperin, Debussy, Ravel, Granados, Ginastera et Gershwin. Ce diplômé du Royal College of Music a d’ailleurs fait ses débuts avec les BBC Proms en 2015 en interprétant Rhapsody in Blue de Gershwin avec le Royal Philharmonic Orchestra.

Rendez-vous ce mardi 12 septembre à 20h au Cloitre des Jacobins pour le concert exceptionnel de Martin James Bartlett.

Infos et réservations : https://www.pianojacobins.com/