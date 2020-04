Les Indians Tolosan récoltent 11 000 euros pour le CHU de Toulouse

Bonne nouvelle pour la cagnotte des Indians Tolosan, supporteurs du TFC ! Elle s’élève désormais à 11 000 euros ce qui a permis un troisième voyage au CHU de Toulouse le 8 avril dernier. En continuant comme cela, un quatrième voyage aura certainement lieu la semaine prochaine.

Troisième livraison ✅



Un camion rempli de café, de jus et de gâteaux est encore arrivé aujourd’hui au CHU.



Merci pour votre générosité, le combat continue et la cagnotte est toujours ouverte, on lâche rien !!



