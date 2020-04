Toulouse. Belles Gamelles, des chefs toulousains au service du personne soignant !

Partager Facebook

Belles Gamelles lance son opération de crowdfunding et en appelle à la générosité des toulousains pour maintenir son action auprès de soignants dans le cadre de la crise du COVID19

BELLES GAMELLES, initiative solidaire, rassemble près de 30 chefs toulousains qui depuis 15 jours se relaient pour préparer et livrer quotidiennement un repas complet et de qualité au personnel médical des hôpitaux de Purpan, Rangueil, Larrey et Ducuing, de l’Oncopôle et des deux centres principaux COVID 19 installés sur la commune de Toulouse.

A l’origine, Simon Carlier, chef à la tête des cuisines de SOLIDES, lance le mouvement soutenu par certains de ses fournisseurs. Ce qui était au départ une initiative isolée a été de suite réjoint par d’autres chefs, s’est structurée et rassemble toutes les bonnes volontés qui souhaitent soutenir celles et ceux qui sont en première ligne de ce combat.

Des commerçants aux fournisseurs en passant par les producteurs, cette chaîne solidaire s’est en quelques jours organisée pour assurer aux chefs bénévoles les ingrédients nécessaires à la composition de ces repas.

La brigade Belles Gamelles :

Philippe Abirached / BALTHAZAR, Alain ANDRES / MAMA & PAPA FOOD TRUCK, Mo Bachir / M BY MO, Bruno Barthes / LES SALES GOSSES, Romain Brard / GENTY MAGRE, Georges Camuzet / L’AIR DE FAMILLE, Simon Carlier / SOLIDES, Maxime Delbosc et Thomas Fantini / LA PERGOLA, Philippe Ducos / PLACE MAGE, Fabrice Duval / SPOOMSTRAITEUR, Simon Fetis / LES TÊTES D’AIL, Matthieu GAICHIE / CECILE, Romain Laval / METS RACINE, Mickaël Lecumberry / LE ROCHER DE LA VIERGE, Fabrice Mignot / CHEZ BIQUET, Julian MIQUEL / BOUI BOUI, Aziz Mokhtari / LES P’TITS FAYOTS, Jérémy Morin / L’APARTÉ, Monique Moussali / PATTY’S, Laurent Navarro / LES FOOD DU VOLANT, William Perucca / LA TABLE DE WILLIAM, Bastien Rabois / MIAM ! CHEZ BASTIEN, Morgane et Nicolas Soupault / UNE TABLE A DEUX, Michel Trama / L’AUBERGE DE LA POULE D’OR, Hervé Bourg / LA VERRIERE et Hippolyte Desterac.

Aujourd’hui, les denrées commencent à manquer, les contenants aussi et pourtant la demande augmente. Ce qui fonctionnait grâce aux dons de fournisseurs, agriculteurs et producteurs ne peut se poursuivre, eux mêmes étant confrontés à la crise.

BELLES GAMELLES doit s’organiser autrement et chercher des sources de financement afin d’assurer la continuité de son service, et également s’adresser à d’autres publics exposés ou en détresse.

En ce sens, une association Loi 1901 a été créée le 03 avril et, avec l’appui d’OCCISTART, premier site de crowdfunding dédié au financement des projets d’Occitanie, pensé et déployé par le réseau des Chambres de Commerces et d’Industrie d’Occitanie et TUDIGO, opérateur national de crowdfunding, que l’association lance sa campagne d’appel aux dons : https://www.tudigo.co/don/belles-gamelles

Un repas, composé d’un plat et d’un dessert, élaboré par les chefs de BELLES GAMELLES coûte en moyenne 7 euros. L’objectif est d’arriver à en produire environ 1000 par jour.