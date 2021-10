Les Grandes Bouches, Irina Gonzales…La Fête de L’humanité à Toulouse ce dimanche !

Partager Facebook

La Fête de L’humanité investit le Bikini ce dimanche 17 octobre avec les lives de LES GRANDES BOUCHES , RADIO MAISON BLANCHE ET RACHID BENALLAOUA (ORIGINE CONTRÔLÉES) et IRINA GONZALES QUARTET.

Après une année blanche du fait de la situation sanitaire, la Fête du l’Huma 31 revient et aura lieu les 16 et 17 octobre à Ramonville, le samedi dans la salle des Fêtes et le dimanche au Bikini. Ce rendez-vous se tiendra à une date inhabituelle, dans un nouveau lieu, sur deux sites et avec un accès gratuit.

De nombreux changements pour cette édition qui sera marquée par la venue de Fabien Roussel le samedi à 16 heures dans le cadre des rencontres des jours heureux organisées pour la campagne de l’élection présidentielle. Sont programmés plusieurs débats, des concerts le dimanche, et des moments de convivialité.