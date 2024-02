Les Concerts à voir au mois de mars à Toulouse !

Partager Facebook

Le mois de mars s’amorce avec une multitude de concerts à Toulouse. Grand Corps Malade, Eddy de Pretto, Miles Kane, Lala &Ce….découvrez notre sélections des concerts à ne pas manquer !

Grand Corps Malade – 2 mars au Zénith

Grand Corps Malade est de retour sur scène avec un nouveau spectacle ! Après son album Mesdames et une tournée à guichets fermés devant plus de 350 000 spectateurs, il nous présentera son nouvel opus le 2 mars 2024 au Zénith Toulouse Métropole.

Benjamin Biolay – 3 mars au Bikini

Derniers dates pour le chanteur avec son album Saint-Clair. Pour son dernier tour à Toulouse, il s’installera au Bikini pour un live à guichets fermés !

Arthur H – 7 mars au Bikini

Véronique Sanson – 7 mars au Zénith

Eddy de Pretto – 8 mars au Bikini

Quel sublime troisième album pour Eddy de Pretto. Avec Crash Coeur, le chanteur prend une nouvelle dimension musicale qu’on a hâte de découvrir sur scène !

Lala &Ce – 9 mars au Bikini

La rappeuse vient nous présenter son nouvel album Solstice, un projet unique aux sonorités uniques à découvrir au Bikini !

Miles Kane – 12 mars au Metronum

Miles Kane (The Rascals, The Last Shadow Puppets) s’arrête à Toulouse avec son One Man Band. Immanquable !

Isaac Delusion – 15 mars au Metronum

Après 3 ans de silence et plus de 10 ans après leurs débuts, Isaac Delusion revient avec un quatrième album inespéré. Le groupe est toujours au sommet de son art !

Nuit Incolore – 16 mars au Bikini

La révélation musicale Nuit Incolore nous présentera ses poèmes mélancoliques sur la scène du Bikini.

Orange Blossom – 21 mars

Orange Blossom, incarne un style musical qui mélange diverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Orange Blossom revient avec un nouvel album à découvrir à Toulouse.

Swing – 22 mars au Metronum

Après dix ans passés au sein du collectif L’Or du Commun, Swing s’affirme à présent en solitaire avec un nouvel album à découvrir au Metronum.

Noé Preszow – 24 mars au REX

Le bruxellois Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles. Cet album, d’une énergie éclatante et authentique, prendra forme sur la scène du REX Toulouse

Dionysos – 28 mars au Bikini

Un anniversaire immanquable. Le groupe Dionysos débarque pour fêter 30 ans de carrière et reprendre ses plus grands succès. On a hâte de réécouter tout cela au Bikini !

Lordi – 29 mars au Metronum

Vainqueur de l’Eurovision avec leur chanson à succès ‘Hard Rock Hallelujah’ en 2006, le groupe de monster-rockers finlandais LORDI n’a rien perdu de sa superbe et revient à Toulouse !

Ben PLG – 30 mars au Metronum

Il vient de sortir un superbe premier album. Ben PLG propose un rap juste teinté d’espoir.