Les Championnats du Monde de Bûcheronnage à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La France accueille pour la première fois les Championnats du Monde de Bûcheronnage, STIHL TIMBERSPORTS®, les 8 et 9 novembre 2024 au Zénith Toulouse Métropole, qui rassemblera les 120 meilleurs bûcherons sportifs du monde pour des épreuves en équipes et individuelles.

Pendant deux jours, ce sont plus de 120 athlètes venus du monde entier qui feront vibrer la ville rose aux sons des tronçonneuses, haches et scies, sous le regard bienveillant des personnalités emblématiques du Stade Toulousain, partenaire officiel de ces championnats du monde 2024 en France. Cet événement est « une opportunité inédite de mise en lumière du savoir-faire des bûcherons professionnels que STIHL accompagne au quotidien, à travers une compétition aussi technique que divertissante » explique les organisateurs.

Organisés depuis 2005 pour les épreuves individuelles, et depuis 2010 pour les épreuves par équipes, les Championnats du Monde STIHL TIMBERSPORTS® sont la compétition reine du bûcheronnage sportif et rassemblent chaque année plus de 13 000 spectateurs et des centaines de milliers de téléspectateurs rien qu’en France.

Selon des techniques basées sur les méthodes traditionnelles de bûcheronnage, les athlètes s’affrontent dans une série d’épreuves extrêmement exigeantes physiquement et techniquement, mêlant précision et rapidité, dans le maniement de scies, haches, et tronçonneuses. Plus de 2 000 pratiquants, répartis dans les catégories Pros, Féminines et Rookies, font rayonner chaque année ce sport atypique, intense et spectaculaire.

L’équipe de France, qui a fini à la 7ème place du classement mondial lors des derniers championnats du monde à Stuttgart et troisième meilleure nation européenne, arrivera-t-elle à monter sur les premières marches du podium en jouant à domicile ? Pour le savoir, rendez-vous les 8 et 9 novembre prochain !

La billetterie ouvre dès aujourd’hui : https://stih.ly/timbersports