L’ultime représentation du spectacle de Jérémy Ferrari dans les cinémas de Toulouse

Le 10 mars dans les cinémas, Jérémy Ferrari diffusera l’ultime représentation de son spectacle « ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ».

Avec plus de 300 000 billets vendus lors de la tournée triomphale de son spectacle « ANESTHÉSIE GÉNÉRALE », Jérémy Ferrari, connu pour son humour noir très provocateur, s’est imposé comme l’un des plus grands humoristes de sa génération. Sa tournée se clôturera en apothéose avec deux dates dans la mythique salle de l’Accor Arena (Bercy) où il jouera à guichets fermés.

Pour offrir au plus grand nombre une dernière chance de (re)découvrir son spectacle, cette ultime représentation sera retransmise en direct et en exclusivité au cinéma

le dimanche 10 mars 2024 à 17h00 précises pour une séance unique.

Après la religion et la guerre, l’humoriste s’attaque à la santé : une thématique explosive qu’il explore pendant 3 heures de show avec des surprises inédites dans une ambiance totalement survoltée.

Autour de Toulouse, on pourra se rendre au CGR Blagnac, au Kinepolis de Fenouillet etau Pathé Labège et Wilson. Mais aussi, à Montauban, à Saint Gaudens ou encore Rodez…soit plus de 30 cinéma d’Occitanie.

Réservations sur www.jeremyferrariaucinema.com