Les apéros Curiosités au Bikini cet été !

Encore une belle nouveauté du côté de Ramonville avec Les Apéros Curiosités dès le 16 juin !

Vous le savez surement, on en a parlé sur Toulouseblog, le Bikini retrouve son public dès le 9 juin avec son restaurant et le Petit Bikini. Ce dernier ouvre enfin avec des soirées musicales du mercredi au samedi. Et dès le 16 juin, l’association des Curiosités fait aussi son retour dans ce lieu.

Chaque mercredi de l’été, venez découvrir les talents de demain en live, sur la scène du Petit Bikini, le nouvel espace en plein air, au Bikini à Ramonville. Et pour débuter le 16 juin, la sensation belge Yellowstraps.

Les Apéros Curiosités #1

Mercredi 16 Juin 2021

18h00

entrée gratuite, dans la limite des places disponibles