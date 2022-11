L’Envol des Pionniers : week-end gratuit, les 17 et 18 décembre !

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers propose un week-end gratuit les 17 et 18 décembre prochain pour fêter l’ouverture de la nouvelle exposition dédiée à Pierre Georges Latécoère.

L’Envol des Pionniers propose une nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre Georges Latécoère, pionnier de l’aéronautique, qui « revient » ainsi sur le site de Montaudran, à Toulouse, qu’il a créé il y a plus de 100 ans.

À partir du samedi 17 décembre 2022, par l’intermédiaire de mises en scène et de reconstitutions, l’exposition partagera avec les visiteurs le parcours de Pierre Georges Latécoère et son expérience d’entrepreneur visionnaire. Et si cette expérience pouvait aider à relever les enjeux aéronautiques d’aujourd’hui ? A travers un parcours interactif et ludique, les visiteurs peuvent s’inspirer de Pierre Georges Latécoère et découvrir ce que des pionniers toulousains d’aujourd’hui sont en train d’imaginer… L’avenir a des ailes !

Une programmation exceptionnelle est mise en place pour l’ouverture de l’exposition avec des Portes-ouvertes gratuite les samedi 17 et dimanche 18 décembre 202. L’Envol des Pionniers invite son public à un week-end spécial « portes ouvertes » avec accès à l’ensemble de ses expositions, permanente et temporaire, et de nombreuses animations pour toute la famille à titre gracieux.