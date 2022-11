“Pierre-Georges Latécoère, l’avenir a des ailes” , nouvel exposition à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers propose une nouvelle exposition événement “Pierre-Georges Latécoère, l’avenir a des ailes” à partir du 17 décembre prochain.

L’Envol des Pionniers propose une nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre-Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l’aviation à Toulouse. Plus d’un siècle après la construction de la première usine d’aviation à Toulouse, dans le quartier de Montaudran, Pierre-Georges Latécoère revient sur l’emplacement de son site de montage, sur les lieux-mêmes de L’Envol des Pionniers.

Par l’intermédiaire de mises en scène et de reconstitutions, l’exposition dévoile aux visiteurs le parcours de Pierre-Georges Latécoère et partage avec eux son expérience d’entrepreneur visionnaire des années 1920. Et si cette expérience pouvait nous aider à éclairer et relever les enjeux aéronautiques d’aujourd’hui ?

A travers un parcours interactif et ludique, les visiteurs peuvent « suivre » les conseils avisés de Pierre-Georges Latécoère afin d’imaginer l’avion de demain, et son bon usage… Et découvrir aussi ce que de pionniers toulousains d’aujourd’hui, fidèles héritiers de Pierre-Georges Latécoère, sont en train d’imaginer… L’avenir a des ailes !

L’Envol des Pionniers invite son public à un week-end spécial « portes ouvertes » le week-end du 17 et 18 décembre 2022 avec accès à l’ensemble ses expositions permanente et temporaire et de nombreuses animations pour toute la famille à titre gracieux

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition à découvrir à partir du samedi 17 décembre 2022 et jusqu’à décembre 2024.

Pour en savoir plus https://www.lenvol-des-pionniers.com/