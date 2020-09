L’Envol des Pionniers participe aux Journées Européennes du Patrimoine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 19 et 20 septembre 2020, les Journées Européennes du Patrimoine s’invite à l’Envol des Pionniers de Toulouse avec un programme inédit.

Durant deux jours, le public pourra découvrir gratuitement le site historique de l’aéropostale d’où se sont envolés des pilotes de légende tels qu’Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz ou Henry Guillaumet dans les plus mythiques avions français. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les 1300m2 d’expositions du site et de profiter, pour la toute dernière fois, de l’exposition temporaire « Au-delà des limites » qui prendra fin ce dimanche 20 septembre au soir. De nombreuses animations inédites viendront ponctuer les deux jours sous la thématique « Patrimoine et Éducation : Apprendre pour la vie ! ».

Inscrit au Patrimoine National, certains bâtiments du site sont classés au titre de Monuments Historiques. Ainsi, L’Envol des Pionniers ouvre ses portes gratuitement et propose aux visiteurs des animations inédites et immersives pour les replonger dans l’épopée incroyable de la Ligne Latécoère puis Aéropostale et de ses pilotes de légende.

EXPOSITION PERMANENTE DE L’ENVOL DES PIONNIERS

Les visiteurs pourront visiter l’exposition permanente de L’Envol des Pionniers et revivre les grands moments du début de l’aviation civile à Toulouse autour des trois aventures humaines successives : les lignes Latécoère, l’Aéropostale et la naissance d’Air France. Grâce à la présence de médiateurs en tenue d’époque, petits et grands partiront à la découverte des pionniers qui ont joué un rôle majeur dans cette aventure à la fois humaine et technologique : pilotes, mécaniciens, techniciens, entoileuses…

Afin d’apprendre tout en s’amusant, le public pourra participer à plusieurs animations au cours sa visite. Ainsi, petits et grands seront invités à jouer au Cluedo Géant. Pour parvenir à résoudre l’enquête, ils devront interroger les nombreux personnages en costume présents sur le parcours. Un petit quiz leur sera également remis lors de leur arrivée et pourra être complété tout au long de la visite. D’autres jeux sont prévus sur place et accessibles à toute la famille : « Qui a dit, qui a fait ? », photobooth…

DERNIERS JOURS POUR DÉCOUVRIR L’EXPOSITION TEMPORAIRE « AU-DELÀ DES LIMITES »

Conçue autour de huit zones présentées à la manière de livres en relief, l’exposition temporaire « Au-delà des limites » plongent les visiteurs dans le récit de huit personnages emblématiques. Qu’ils soient pionniers d’hier (Marcel Moine, Jean Mermoz, Paul Vachet, Marie Marvingt) ou des aventuriers d’aujourd’hui (Bertrand Picard, Christian Clot, Romain Charles, Dorine Bourneton), ces huit personnalités ont été guidées par des valeurs qui leur ont permis de se surpasser pour réaliser les défis qu’elles s’étaient lancés.

L’exposition présente également une trentaine de portraits d’audacieuses et audacieux afin de montrer aux visiteurs qu’il y a toujours eu des pionniers, qu’il y en a encore et qu’il y en aura toujours. Les prochains seront peut-être eux…Vous ? Exposition à voir jusqu’au dimanche 20 septembre 2020.

CONCERT-SPECTACLE ITINÉRANT « TABLEAUX » -ENSEMBLE AMALGAMMES

Le dimanche 20 septembre, L’Envol des Pionniers propose au public un concert-spectacle inédit. Conçu et dirigé par le Chef d’orchestre Christophe Mangou ; mis en scène et interprété par la comédienne Julie Martigny, le spectacle s’inspire des « Tableaux d’une exposition », chef d’œuvre du Modeste Moussorgski. Autour d’une déambulation musicale et théâtrale dans les différents lieux de L’Envol des Pionniers, les visiteurs découvrent le site et chaque décor devient une scène originale propice à l’imagination. En temps réel, les deux artistes construisent devant le public, des tableaux musicaux et poétiques insolites où improvisation et écriture se mêlent subtilement.

LES CHRONIQUES « OBJECTIF CIEL » DIFFUSÉES DEPUIS LA MAISON DE LA RADIO

Au cœur du site de L’Envol des Pionniers, les visiteurs pourront découvrir la Maison de la Radio. C’est ici que les ingénieurs et techniciens communiquaient avec les équipages de l’aéropostale. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, L’Envol des Pionniers et France Bleu Occitanie s’associent pour faire revivre au public la fabuleuse aventure de l’aéropostale et de ses aviateurs de légende à travers la diffusion des chroniques de l’émission « Objectif Ciel ». Ces émissions hebdomadaires, diffusées chaque dimanche à 9h, raconte l’histoire de ces femmes et de ces hommes passionnés, pour qui rien n’était impossible.

DÉCOUVRIR LE PROJET DE RECONSTRUCTION D’UN AVION DE LÉGENDE : LE LATÉ 28

Samedi 19 et dimanche 20 septembre prochains, l’Amicale Envol des Pionniers occupera un stand dans le hangar à avions pour présenter un projet d’envergure inédit : la reconstruction, taille réelle, du célèbre avion Laté 28. Cet avion de légende, qui transporta le courrier et les passagers sur les lignes Latécoère depuis Toulouse, ne dispose aujourd’hui plus d’aucun exemplaire au monde. La SEMECCEL et l’Amicale Envol des Pionniers se sont donc lancés le pari ambitieux de recréer, dans un chantier accessible au grand public tout au long de la construction, une réplique de l’avion Laté 28. Un projet éducatif et de médiation unique pour saisir l’évolution des gestes et des techniques aéronautiques et redécouvrir cet avion qui a marqué l’histoire de Toulouse et de l’aviation.

Plus d’information : https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2020/