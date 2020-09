C’est soirée de rentrée à l’ABC Toulouse ce mercredi !

Partager Facebook

Ce mercredi 16 septembre, le Cinéma ABC de Toulouse fait sa soirée de rentrée avec le film » Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » de Emmanuel Mouret.

Les salles reprennent vie petit à petit. Pour fêter la rentrée, le Cinéma ABC propose une belle soirée en compagnie de l’équipe pour y présenter le programme des prochains mois : rencontres, avant-premières, festivals, séances spéciales…Cette présentation sera suivie de la projection du nouveau film d’Emmanuel Mouret Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (en sortie nationale le jour même).

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées… Avec, au casting, une nouvelle génération de comédiens du cinéma français Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…le tout devant la caméra du réalisateur de Mademoiselle de Joncquières. Le film a obtenu le Label Cannes 2020.

Infos et réservations : www.abc-toulouse.fr