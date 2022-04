Partager Facebook

Les 9 et 10 avril, l’Envol des Pionniers organise « Raconte-moi Montaudran », un événement inédit sur l’histoire de Toulouse-Montaudran à l’ère de l’Aéropostale.

Autour d’animations, expositions, conférences, film et table-ronde, petits et grands sont invités à venir découvrir les prémices de l’histoire d’amour entre Toulouse et les avions. Pour cette première édition, l’événement aura pour thématique « La Ligne et le désert ».

Certains ne le savent pas encore, mais Toulouse-Montaudran n’est pas un quartier comme les autres… C’est ici, sur le site de L’Envol des Pionniers, que s’est écrite l’histoire de l’Aéropostale et de ses aviateurs de légende tels qu’Antoine de Saint Exupéry, Henri Guillaumet ou encore Jean Mermoz. Pendant près de 15 ans, mécaniciens, pilotes, ingénieurs, ouvrières entoileuses, techniciens radio… se sont ainsi côtoyés à Toulouse-Montaudran pour réussir l’exploit : transporter le courrier par les airs à travers les déserts, les océans et les montagnes jusqu’en Amérique Latine.

Antoine de Saint Exupery a Cap Juby

« Raconte-moi Montaudran » est un événement inédit qui, pour sa première édition, mettra à l’honneur le désert et les escales de la ligne Aéropostale, parmi lesquelles la plus emblématique : Cap Juby, dans le Sud Marocain (aujourd’hui Tarfaya).

AU PROGRAMME

Samedi 9 avril 2022

CONFERENCE A 11h00

Pierre Michel PRANVILLE, président de l’Association les Amis de l’Envol des Pionniers, présentera au public le témoignage du journaliste Luis de Oteysa et les images inédites de son photographe Alfonsito qui se sont rendus au Maroc en 1927 par la ligne Aérienne Latécoère Toulouse-Dakar à bord du Breguet XIV.

CONFÉRENCE De 14h30 à 15h15

Jean-Claude NIVET, conférencier lors du rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal, animera une conférence sur l’histoire indissociable de l’Aéropostale et du désert. Au travers d’anecdotes et de faits, le public découvrira combien le survol du désert était redoutable pour les pilotes de la Ligne.

RENCONTRE & DÉDICACES De 16h00 à 16h45

Le public part à la rencontre de Christophe BEC, scénariste et illustrateur, auteur de la série de bandes dessinées L’Aéropostale, des pilotes de légende. Cette rencontre sera animée par Johanne BANCHET et Pierre-Michel PRANVILLE et suivie d’une séance de dédicaces.

Dimanche 10 avril 2022

CONFERENCE A 11h00

LECTURE A 14h00

Le public assistera à des lectures d’extrait de l’œuvre « Terre des Hommes » d’Antoine de Saint-Exupéry par le conteur Éric WEYDERT.

TABLE RONDE De 14h30 à 15h30

Les visiteurs sont invités à assister à la table ronde animée par Odile CHARTIER, pilote privée, membre de la Fédération Française Aéronautique autour de la thématique « Voler au-dessus du désert, hier et aujourd’hui ». Avec la participation de « vétérans » du Rallye Toulouse-Saint Louis : Jean-Jacques GALY, Luc GIMAZANE (pilote du Breguet XIV), Pierre JARRIGE, Sébastien PONCIN et Daniel VACHER.

CINÉ AVIA À 16h00

À l’occasion de l’événement « Raconte-moi Montaudran », le cycle de Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en partenariat avec L’Association des Amis de L’Envol des Pionniers, met à l’honneur l’Aéropostale à travers le film « Courrier Sud », réalisé par Pierre BILLON (1936) et adapté du roman d’Antoine de Saint Exupéry.

EXPOSITION PHOTOS

Les samedi 9 et dimanche 10 avril 2022, les visiteurs pourront découvrir une exposition photos inédite et en couleur sur les escales des pilotes de l’Aéropostale à Cab Juby. Le public pourra notamment découvrir qu’Antoine de Saint Exupéry occupa le poste de chef d’escale à Cap Juby entre 1927 et 1928, une expérience singulière dans un lieu enclavé entre l’océan Atlantique et le désert du Sahara.

Bien entendu, on pourra toujours voir les expositions sur Antoine Saint Exupéry et l’exposition permanente de l’Envol des Pionniers.

Plus d’infos : www.lenvol-des-pionniers.com