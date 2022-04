Castleford v TO XIII : Interview d’Adam Innes

Adam, depuis le début de cette nouvelle ère du club, quelles sont tes missions dans le staff ?

Adam INNES : Mes missions n’ont pas beaucoup changé de celles des années précédentes. Je m’occupe de la préparation avant les séances terrain, de tout ce qui va toucher à l’échauffement cardio d’avant-match et aux entraînements. Mais ma mission principale est la planification des séances d’entraînement ainsi que de leur contenu. Je définis la charge de travail que nous pouvons mettre en place durant une session, toujours en collaboration avec Sylvain, Christophe et Rémi. Je fais aussi le lien avec le staff médical et le staff technique pour planifier le retour d’un blessé dans le groupe.

Peux-tu nous dire comment se porte l’équipe après ces six premières journées ?

Adam INNES : Plutôt bien, nous commençons à enregistrer quelques retours de blessés, et l’infirmerie se vide petit à petit. J’espère que cela va se poursuivre dans cette dynamique mais globalement le groupe se porte bien, et nous espérons être au complet pour le match face à Hull KR à la maison.

Comment juges-tu notre parcours depuis le début de saison ?

Est-ce que tu adaptes la préparation du groupe en fonction des adversaires ?

Sur quoi s’est axée la préparation pour Castleford ?

Adam INNES : On sort d’un week-end de repos, donc le groupe est plus « frais » physiquement. Cela nous a permis de travailler des choses plus spécifiques et de prendre le temps de bosser les détails.