Le Zoo African Safari, près de Toulouse, rouvre le 2 juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après l’ouverture de la ballade en mode Safari, c’est l’ensemble de la visite du ZOO African Safari de Plaisance du Touch, près de Toulouse, qui rouvre le 2 juin prochain.

Après de longs mois de confinement, le Zoo African Safari rouvre ses portes totalement. L’occasion de redécouvrir des animaux et profiter d’une belle aventure.

Quelques règles :

Pour les visites, et respecter les mesures de distanciation sociales, une jauge d’accueil a été revu à la baisse. Pour éviter tout regroupement, les animations otaries et oiseaux et nourrissages commentés sont pour l’instant suspendus. Mais des animations VIP seront rapidement proposées.

L’aire de jeux, et les espaces vous permettant d’être en contact direct avec nos animaux sont fermés (mini ferme, enclos Wallabies).

Sans oublier qu’une signalétique et un marquage au sol a été réalisé, dans la mesure du possible.



– Le port du masque est vivement recommandé, et reste obligatoire dans les lieux clos. Des masques seront en vente dans nos boutiques.

– Du gel hydroalcoolique est mis à disposition sur le parcours.

– Les accès aux espaces clos (sanitaires, cafétéria) font l’objet de mesures particulières (accès limité, sens de circulation, …)

Pour votre sécurité tout le personnel vous accueillera équipé (masques, etc.).

Réservez en avance et plus d’informations : https://www.zoo-africansafari.com/