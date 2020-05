Ce samedi, le Festival en ligne Ré-Création-S pour le jeune public

Partager Facebook

Bayam, l’univers digital créé par Bayard et Milan Jeunesse pour les 3-11 ans, lancent Ré-Création-S, le 1er festival créatif et culturel en ligne créé avec et pour les enfants le samedi 30 mai 2020.

En live, pendant une journée, Ré-création-s multiplie les propositions (conférence éducative et récréative, talk sur la création de l’univers, atelier créatif et solidaire imaginé et animé par Hervé Tullet, dancefloor sonore et visuel).

En ligne et totalement gratuit, le festival Ré-création-s invite les enfants francophones du monde entier et leurs familles à vivre une expérience unique et interactive. Une journée pour échanger, apprendre en s’amusant et surtout FAIRE LA FÊTE !!!

L’évènement est à suivre en direct sur : https://bayam.tv/fr/recreations/ puis en « replay » sur l’application Bayam.

LE PROGRAMME

10h30-11h30 / Comment a marché ton cerveau pendant le confinement ?

Format : Live Conférence éducative et récréative – A partir de 7 ans

Nouvelles activités, gestion des écrans, liens avec les copains et la famille, école et vie à la maison : le confinement a été riche en nouvelles expériences pour les enfants… et leurs parents ! Bayam propose en partenariat avec confKids et Rising Up, un moment d’échange spontané et convivial afin de mieux comprendre le présent, le décrypter, le démystifier pour demain mieux préparer l’avenir. Nawal Abboub, experte en neuro-sciences, et Thomas Villemonteix, chercheur en psychologie, expliqueront aux enfants le fonctionnement de leur cerveau. La conférence sera suivie d’une discussion ouverte avec les enfants sur le confinement.

14h-14h30 / Sciences : Comment est né le monde ?

Format : Live Talk conférence – A partir de 7 ans

Comment sont apparues les étoiles, les galaxies, la Terre ? Quels ont été les premiers signes de vie sur Terre ? Quelles espèces étranges ont parcouru les grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les humains ont-ils apprivoisé le feu, inventé le langage, découvert l’amour ? Comprendre d’où l’on vient donne encore plus de saveur à notre existence. Cette grande histoire du monde, c’est la nôtre. Bertrand Fichou, rédacteur en chef du magazine Images doc, et auteur de l’ouvrage La naissance du monde en cent épisodes (À paraître le 27 mai 2020 chez Bayard Éditions), répondra en live aux questions des enfants.

17h30-18h30 / TEMPS FORT #DesFleursPourTous

Format : Atelier créatif joyeux et coloré, proposé par l’artiste Hervé Tullet, pour rendre hommage aux personnels soignants du monde entier – Dès 3 ans

Après le succès le 25 avril dernier de la première édition du rendez-vous #DesFleursPourTous, Hervé Tullet revient avec un nouvel atelier Fleurs encore plus festif, créatif et solidaire ! Des milliers d’enfants du monde entier pourront ainsi se connecter avec l’artiste et créer en même temps des œuvres qu’ils pourront ensuite partager sur les réseaux, afficher aux fenêtres ou encore offrir aux personnels soignants pour leur rendre hommage. Préparez vos crayons, un jaune un rouge et un bleu ! Cet atelier unique entièrement bilingue français-anglais, est réalisé en partenariat avec les services culturels de l’ambassade de France aux Etats-Unis et plusieurs musées dont le MoMA et le musée Guggenheim de New York.

18h30 / Soirée Boum Boum avec radio Nova

Format : Dancefloor sonore et visuel – Tout public

Et pour terminer la journée sur un ton festif et décomplexé, Bayam propose une expérience audiovisuelle unique autour de sons festifs et de visuels éblouissants. Des DJs du moment, accompagnés des talentueux VJs, offriront un concert live pour danser et s’éclater en famille. Une proposition sonore et vidéo, pour toutes les oreilles et les gambettes à partir de 3 ans !