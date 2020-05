Toulouse : Réouverture du Quai des Savoirs le 2 juin

Partager Facebook

Dans le cadre du plan national de déconfinement et de sa mise en œuvre, le Quai des Savoirs rouvrira ses portes au public le mardi 2 juin 2020, du mardi au dimanche sous conditions.

Le Quai a travaillé sans relâche pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous protéger autant que possible, en cette situation inédite. Et cette réouverture aura bien lieu le mardi 2 juin 2020 avec notamment l’exposition Code Alimentation jusqu’au 6 septembre.

D’ailleurs, pour cette exposition une partie est fermée.Du fait de leurs publics, de leur mode d’organisation habituel et du type de manipulations qui s’y trouvent, le Quai des Petits et le plateau créatif nécessitent des protocoles et conditions d’accueil spécifiques qui sont en cours de définition. Ils sont donc pour le moment fermés au public.

Pour cette réouverture, le Quai des Savoirs pourra accueillir 50 personnes maximum en simultané (400 personnes en temps normal). Le port du masque est obligatoire et le respect des gestes barrière essentiel pour une bonne visite.

Quelques informations pour préparer votre venue :

Afin d’éviter les files d’attente à l’accueil, nous vous conseillons de réserver votre place en ligne à l’avance (c’est simple en quelques clics ici).

Les groupes sont acceptés jusqu’à 10 personnes. Pour rappel, les jauges d’accueil sont actuellement revues à la baisse.

Une programmation modifiée

Concernant la programmation d’animations, tout ce qui est annulé, reporté, modifié, ou passé en format numérique, est indiqué sur l’agenda du Quai des Savoirs au fur et à mesure : https://www.quaidessavoirs.fr/agenda

Le programme de fin d’année vous sera communiqué d’ici la fin de l’été.