Gus L’illusionniste en spectacle cet été près de Toulouse

Gus Illusionniste sera en spectacle au Château de la Garrigue, près de Toulouse, le 24 aout 2022 lors de la saison d’été de ce beau lieu de Villemur sur Tarn.

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show ! Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.

Cet été, Bleu Citron et le Château de la Garrigue vous proposent un nouveau rendez-vous incontournable… Les Scènes d’Été ! Le mercredi 24 août, ce sera au tour de l’illusionniste Gus de monter sur scène dans le cadre exceptionnel du Château de la Garrigue !

Réservations : www.bleucitron.net