Le Tremplin V And B Fest’2023 s’arrête à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A Toulouse, le Tremplin V And B Fest’2023 donne rendez-vous au public et aux groupes du 5 au 8 dans plusieurs lieux .

Après le succès de la première phase du tremplin et des inscriptions avec plus de 1400 groupes inscrits, cette année le Tremplin V and B Fest’ offre l’opportunité à plus de 190 groupes / artistes en développement de jouer aux côtés de DJ Snake, Damso, Dropkick Murphys, Louise Attaque, Pomme et plein d’autres.

L’ensemble des artistes qui participent au tremplin sont rémunérés dès la première étape(l’inscription au tremplin était évidemment gratuite). C’est donc plus de 190 artistes qui vont jouer partout en France (85 lieux sur le territoire) lors des Sélections Live, du 4 au 8 avril 2023 prochains.

V and B Toulouse Purpan et Toulouse Saint-Alban vont accueillir 5 concerts au total :

– Toulouse Purpan : Lin’drum (mercredi 5), ProblèMattique (jeudi 6).

– Toulouse Saint-Alban : Bazar Bellamy (jeudi 6), Cosmos Kiwi (vendredi 7) et Mélys (samedi 8).

A l’issue des différentes phases de vote, 6 finalistes seront sélectionnés. Ils auront alors la chance de performer devant un jury professionnel chargé de les départager afin de désigner le grand gagnant.

Le grand gagnant jouera sur la scène du festival pour son édition 2023 et pourra également bénéficier d’un accompagnement personnalisé (enregistrement dans un studio, aide à la réalisation de clip, etc..) pour un montant de 5000 €.

Infos : https://vandbfest.fr/