Le Tour de France arrive en Occitanie !

Mardi et jeudi, deux étapes du Tour de France 2023 ont lieu en Occitanie. Un événement pour la Région avec le retour de la Grande Boucle mais aussi du Tour de France Femmes fin juillet.

Le Tour, c’est des images d’enfance, en famille, sur le bord des routes pour y voir passer la caravane et les coureurs. Ce mardi, puis deux jours plus tard, jeudi, La Grande Boucle investit l’Occitanie avec deux étapes. L’une pour les sprinteurs avec une arrivée à Nogaro (Gers) et une en Montagne avec la très attendue étape Tarbes – Cauterets, jeudi 6 juillet. Parti de Bilbao, le Tour de France poursuivra après vers Bordeaux pour finir à Paris le 23 juillet prochain. Pas de soucis, il y aura encore du vélo après !

Fin juillet, le Tour de France Femme

Quand les hommes ont terminé, place au Tour de France Femme. Pour sa deuxième édition, les organisateurs ont vu les choses en grand avec des étapes de Montagne et une fin à Pau le 30 juillet. Quatre étapes auront lieu dans la région dont une arrivée près de Toulouse, à Blagnac le 28 juillet.

Mercredi 26 juillet, 4e étape : Cahors (46) – Rodez (12)

Jeudi 27 juillet, 5e étape : Onet-Le-Château (12) – Albi (81)

Vendredi 28 juillet, 6e étape : Albi (81) – Blagnac (31)

Samedi 29 juillet, 7e étape : Lannemezan (65) – Tourmalet / Bagnères de Bigorre (65)