Toulouse. Le Tommy’s Diner fête ses 30 ans 

Le monument toulousain « Le Tommy’s Diner » fête ses 30 ans avec des nouveautés. Une belle aventure pour ce restaurant toulousain.

En 1993, Patrick Soula alors talonneur du Stade Toulousain, fonde le Tommy’s Café. Situé au centre-ville de Toulouse, ce restaurant s’inspire des célèbres diners américains. Une inspiration qui n’est pas le fruit du hasard, puisque le rugbyman toulousain est tombé amoureux de ces institutions nord-américaines lors de ses nombreux voyages aux Etats- Unis.

“Quand j’ai ouvert le Tommy’s Café, j’étais à 1 000 lieues de penser que ce restaurant deviendrait une institution. C’est une tranche de vie, 30 ans de passion partagée avec nos salariés, nos partenaires et surtout nos fidèles clients. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de joie et d’émotions, des moments difficiles, notamment ces dernières années… Mais le Tommy’s Diner est toujours là et nous continuons, tous ensemble, cette aventure.” commente Patrick Soula, fondateur du Tommy’s Diner.

Quelques années plus tard, c’est à Labège, en proche banlieue toulousaine, que le premier Tommy’s Diner ‘’Free Standing Stainless Steel Diner’’ (bâtiment solo en inox), dans la plus pure tradition des Diners de l’Après-Guerre, ouvrira ses portes. Depuis, les diners toulousains ont conquis l’hexagone : Toulouse, Avignon Le Pontet, Montauban, Caen, Metz, Angers, Sainte-Marie (La Réunion) … Aujourd’hui, le Groupe compte 9 restaurants dont 3 en franchise et emploie 270 salariés. 30 ans après sa création, le Tommy’s Diner tire un bilan plus que positif et continue à se développer, à innover et à se diversifier.

Et l’avenir dans tout ça ?

En 2021, le Tommy’s City, une déclinaison du Tommy’s Diner, voit le jour sur le Boulevard Lazare Carnot, au cœur de la ville rose. Un retour aux sources attendu, un peu moins de 30 ans après l’ouverture du premier restaurant. Le premier Diner version City est une réussite et a su séduire les Toulousains.

L’entreprise familiale se développe sur de nouveaux secteurs et connaît une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Tommy Soula, qui a rejoint l’équipe en 2016. Deux ans après son arrivée, il fonde le Tommy’s Events, une offre événementielle 100% fifties. Des foodtrucks et plus récemment une Airstream décorés aux couleurs du Groupe arpentant les événements toulousains, une formule traiteur mêlant brunchs et cocktails dînatoires, des offres de privatisation sont à destination des entreprises comme des particuliers. La filiale événementielle, qui faisait 200 000 euros de chiffre d’affaires en 2019, rencontre un franc succès et vise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros en 2023.

Avec 19 millions de chiffres d’affaires en 2022, la société toulousaine continue son développement, étudiant de nouvelles opportunités d’ouvertures dans le Sud-Ouest. Ainsi, elle ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 19,5 millions en 2023.