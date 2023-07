La péniche du Festival Convivencia s’arrête cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour bien débuter l’été, la péniche du Festival Convivencia fait escale à Toulouse le mardi 4 juillet puis à Ramonville le 6 juillet.

Après 440 km parcours, 110 h de navigation, 25 concerts et plus de 15 000 festivaliers en 2022, le Festival Convivencia est de retour. Rendez-vous du 1er au 25 juillet sur les berges des canaux du Midi, en Occitanie pour une 27e édition qui traversera 12 communes sur 4 départements (Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Aude, Hérault). Le festival fera escale à TOULOUSE – Port de l’Embouchure mercredi 4 juillet avec sur la péniche les concerts gratuits de Widad Mjama & Khalil Epi et Nana Benz du Togo. Le 6 juillet, rendez-vous à Ramonville avec l’Orchestre Navire Boukan, Julian Banbou et Oriane Lacaille trio.

Au bord de l’eau, à chaque escale, il est possible de découvrir les coulisses du festival avec l’émission Radio Convivencia animée par les jeunes (en partenariat avec des structures jeunesse des territoires traversés).

Un évènement qui propose des balades patrimoniales, une radio animée par les jeunes (en partenariat avec des structures jeunesse des territoires traversés), des parcours intergénérationnels avec des concerts, ateliers d’écritures en EHPAD, des produits du terroir avec des visites des domaines viticoles ou d’œuvres d’art contemporain sur le parcours Horizons d’Eaux…

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date toulousaine, la péniche Convivencia passera par plusieurs lieux de la Région.

CALENDRIER DES ESCALES 2023

• Sam. 01.07 / MONTECH (82) By The Sket + Duplessy & The Violins of the World

• Dim. 02.07 / GRISOLLES (82) Pamela Badjogo

• Mar. 04.07 / TOULOUSE (31) Nana Benz du Togo + Widad Mjama x Khalil Epi

• Jeu. 06.07 / RAMONVILLE ST-AGNE (31) Orchestre Navire Boukan + Julian Babou & Invités + Oriane Lacaille trio ft. René Lacaille

• Ven.07.07 / CASTANET-TOLOSAN (31) Olena Uutai + Laura Rebelloso & Invités

• Lun. 10.07 / AYGUESVIVES (31) Petra Nachtmanova + Lucas Santtana

• Mer. 12.07 / GARDOUCH (31) La Perla

• Dim. 16.07 / CASTELNAUDARY (11) Son Rompe Pera + Aluminé Guerrero

• Mar. 18.07 / LA REDORTE (11) Combo Chibita

• Mer. 19.07 / HOMPS (11) Ajate

• Ven. 21.07 / LE SOMAIL (11) Fraires Sawa

Mar. 25.07 / FRONTIGNAN (34) Kin’Gongolo Kiniata

Toutes les infos : https://convivencia.eu/festival-convivencia/