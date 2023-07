Le Toulouse Olympique vise la 2e place face à Batley

Partager Facebook

Ce samedi au Stade Ernest Wallon, le Toulouse Olympique tentera de prendre la 2e place avec la réception des Batley Bulldogs.

Après avoir vu sa série de victoires stoppée par les London Broncos le week-end dernier, le TOdoit réagir avec un succès pour récupérer sa 2ème place au classement. Les Olympiens (3èmes) reçoivent les Batley Bulldogs (2èmes), coup d’envoi samedi 18h au Stade Ernest-Wallon.

La bonne série débutée en juin a malheureusement pris fin le week-end dernier face à Londres. Objectif : rachat pour les hommes de Sylain HOULES avec une victoire face à l’actuel second du championnat. Côté Bulldogs, après une large victoire face à Halifax (42-0), Batley veut consolider sa place de dauphin en venant s’imposer à Ernest Wallon et être la première formation à faire tomber le TO sur sa pelouse cette saison.

Sur les 10 dernières oppositions entre les Bulldogs et le TO XIII, la balance penche en faveur des Français, avec 7 victoires pour seulement 3 défaites. Le dernier revers pour les Olympiens remonte au match aller au mois de mai dernier, les hommes de Sylvain HOULES s’étaient inclinés de justesse 17-16.

Le public sera donc présent nombreux au Stade Ernest Wallon ce samedi pour une belle affiche entre le 2e et le 3e de Championship.