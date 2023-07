Argentique en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Samedi, la Halle de la Machine accueille le trio electro pop Argentique dans le cadre de sa saison estivale.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Après MAN and The Maniacs vendredi soir, rendez-vous avec le groupe Argentique. Le trio vous emmène explorer les rivages d’une pop riche et mélodieuse, teintée d’amour pour la musique électronique et les tubes des années 2000. Argentique, ce sont aussi et surtout trois personnalités qui s’unissent et vibrent ensemble, pour créer une musique pleine de sens, fidèle à leurs influences et à leurs passions. Argentique sur scène, c’est comme un chocolat chaud en hiver, ou un cocktail détox l’été : c’est revigorant, ça donne de l’énergie et ça fait chaud au cœur !

Argentique

Samedi 15 juillet 19h-22h

Halle de la Machine Toulouse

Gratuit

Infos : www.halledelamachine.fr/