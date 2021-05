Le Toulouse Olympique se déplace à Whitehaven ce dimanche

Partager Facebook

Petit récapitulatif des forces en présence avant le déplacement du Toulouse Olympique XIII à Whitehaven ce dimanche (16/05), à l’occasion du round 6 de Championship. Le match sera à suivre en direct sur la plateforme OuRLeague à partir de 16h.

Après un succès remarquable face à Widnes (70-0), le TO enchaîne pour la première fois de la saison avec un nouveau match une semaine après, toujours en Angleterre.

Un début de championnat en dents de scie pour les « Marras » qui viennent de l’emporter à Oldham (4-36) alors qu’ils restaient sur deux défaites consécutives.

Les enjeux de cette confrontation

Toujours invaincus, les Bleus et Blancs tâcheront de continuer dans cette dynamique, pour rester en tête du classement.

Après avoir retrouvé la voix du succès, Haven voudra profiter de ce match à domicile pour gagner en régularité en décrochant une deuxième victoire d’affilée, ce qui serait une première jusqu’alors.

Les dernières fois

Bien qu’elles se soient croisées plusieurs fois en 2009 et 2010 lors du premier passage du TO en Championship, les deux équipes ne se sont affrontées qu’une fois récemment puisque Whitehaven évoluait en League One entre 2017 et 2019. C’était l’année dernière, avant que la saison ne soit arrêtée, déjà sur la côte Nord-Ouest Anglaise, et les Olympiens s’étaient imposés 40-4.

Le groupe



Et pour ce déplacement dans le Cumbria, l’un des plus long de la saison, Sylvain HOULES et son staff conservent le même groupe que celui qui avait été annoncé pour le dernier match contre Widnes.