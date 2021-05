Le Marathon des Mots confirme sa 17e édition pour l’été à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



C’est confirmé ! La 17e édition du Marathon des mots aura lieu du 22 juin au 4 juillet 2021 à Toulouse, dans sa métropole et en région Occitanie, dans le strict respect des protocoles sanitaires.

Le Marathon des mots durera exceptionnellement une dizaine de jours et offrira plus de 150 rendez-vous littéraires et musicaux, programmés dans 44 villes de la métropole toulousaine et de la région Occitanie.

Et dès aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer la venue notamment des écrivains Aurélien Bellanger, Thomas Chatterton Williams, Alain Damasio, Fatima Daas, Victor Dixen, Maylis de Kerangal, Ivan Jablonka, Lola Lafon, Édouard Louis, Alain Mabanckou, Laurent Mauvignier, Marie NDiaye, Pierre Nora, Joy Sorman et d’artistes comme Capitaine Alexandre, Ariane Ascaride, Jane Birkin, Clotilde Courau, Julie Depardieu, Oxmo Puccino, Olivia Ruiz et le photographe Jean-Marie Périer…

Le programme complet sera annoncé le 3 juin prochain. La billetterie en ligne ouvrira le même jour à partir de 17h00.

Pour plus d’infos : https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-le-marathon-des-mots-2021-prend-la-direction-de-la-californie/

Un belle bande annonce !