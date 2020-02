Le Toulouse Olympique confirme à Sheffield (26-14)

Partager Facebook

Ce dimanche 16 février, le Toulouse Olympique s’est imposé 26-14 contre Sheffield, lors de son premier déplacement de l’année. Après deux succès acquis à domicile lors des deux premières journées, les Olympiens confirment leur bon début de saison.

Les 35 premières minutes du TO ont été quasi parfaites, avec 3 essais inscrits (ROBIN x 2 et BELL). Puis, face à la rébellion et le vice des anglais, et des automatismes moins bien huilés à des postes clés – Con MIKA officiant en demi et Mathieu JUSSAUME en talonneur – la deuxième mi-temps a été plus brouillonne, mais la défense Toulousaine a tenu bon. Jusqu’à un ultime essai de Paul MARCON (son 5e en trois matchs) qui a finalement éteint les espoirs des Eagles.

Le week-end prochain, les hommes de Sylvain HOULES seront au repos, avant de reprendre la direction de l’Angleterre pour aller y affronter Whitehaven le dimanche 1er mars. Ils retrouveront Toulouse et le stade Ernest-Wallon le samedi 7 mars, face à Batley (coup d’envoi à 18h).