Derniers jours pour explorer « La mythologie : divines aventures » au Musée des Augustins !

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Avis aux passionnés d’art, d’histoire et de légendes épiques ! Le compte à rebours est lancé. Si vous n’avez pas encore eu la chance de plonger dans les récits fascinants des dieux et des héros antiques, il est grand temps de vous rattraper. La visite thématique « La mythologie : divines aventures » tire définitivement sa révérence le jeudi 7 mai 2026 au Musée des Augustins de Toulouse.

Une dernière occasion de redécouvrir les chefs-d’œuvre du musée sous un angle captivant !

Une plongée au cœur des légendes antiques

Oubliez les visites classiques et laissez-vous transporter dans un univers où se mêlent drames, amours, trahisons et métamorphoses grandioses. À travers cette visite thématique, le Musée des Augustins vous propose de décrypter les mythes fondateurs de notre culture, tels qu’ils ont été immortalisés par les grands maîtres au fil des siècles.

Dieux de l’Olympe, nymphes mystérieuses et héros aux destins tragiques prennent vie sous vos yeux. C’est une véritable chasse aux trésors mythologiques qui vous attend au détour des toiles et des marbres.

L’expertise passionnante des guides-conférencières

Ce qui fait le sel de cette visite, c’est l’accompagnement ! Inutile d’être un expert en mythologie gréco-romaine pour apprécier le parcours. Les guides-conférencières du musée sont là pour vous offrir les clés de lecture indispensables.

Lors de cette visite guidée en français, elles vous dévoileront la richesse exceptionnelle des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins. Leurs anecdotes croustillantes et leurs explications lumineuses vous permettront de comprendre les symboles cachés et les messages subtils laissés par les artistes. C’est une invitation à regarder les œuvres autrement, en comprenant l’histoire qui se cache derrière chaque détail.

Informations pratiques et Tarifs

Ne laissez pas passer cette dernière chance ! Préparez dès maintenant votre visite pour clore ce chapitre mythologique en beauté.

Date de fin : Jeudi 7 mai 2026

Lieu : Musée des Augustins (21 Rue de Metz, 31000 Toulouse)

Langue : Visite guidée en français

Tarifs de la visite : Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 6 € Tarif spécifique : 3 €

