Atelier gratuit : Créez vos origamis Studio Ghibli à la Médiathèque Côte Pavée !

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Avis à tous les jeunes fans de l’univers poétique d’Hayao Miyazaki ! Totoro, Chihiro ou encore le Voyage de Chihiro vous font rêver ? Bonne nouvelle : la culture nippone s’invite à Toulouse pour un événement créatif qui ravira les enfants. Le mercredi 6 mai 2026 à 11h00, la Médiathèque Côte Pavée organise un atelier d’origami inédit, entièrement dédié aux personnages emblématiques du Studio Ghibli.

Une belle occasion de développer sa créativité tout en s’amusant, et c’est 100 % gratuit !

Un plongeon créatif dans l’univers féérique de Miyazaki

L’origami, cet art traditionnel japonais du pliage de papier, demande patience, minutie, mais offre surtout la magie de voir une simple feuille se transformer en œuvre d’art. Lors de cet atelier d’une durée d’une heure, les participants apprendront les techniques de base pour donner vie aux créatures fantastiques qui peuplent les chefs-d’œuvre de l’animation japonaise.

Adapté au jeune public à partir de 8 ans, cet atelier est le moment parfait pour une sortie culturelle en milieu de semaine. Les enfants pourront repartir avec leurs propres créations en papier, un petit bout de la magie Ghibli ramené à la maison !

« Voyage au cœur du Japon » : L’archipel s’invite dans vos bibliothèques

Cet atelier exceptionnel ne sort pas de nulle part ! Il s’inscrit dans le cadre d’un grand événement thématique intitulé « Voyage au cœur du Japon ».

Du 10 avril au 26 juin 2026, le réseau des bibliothèques toulousaines se met à l’heure nippone. Les médiathèques Côte Pavée, Rangueil et Roseraie s’associent pour proposer une programmation riche et immersive célébrant la culture japonaise sous toutes ses formes. Que vous soyez passionnés de littérature, de cinéma, de traditions ancestrales ou de culture pop, gardez un œil sur l’agenda de ces bibliothèques dans les semaines à venir !

Informations pratiques et inscriptions

Attention, l’atelier se déroulant en petit groupe pour garantir un accompagnement de qualité, la réservation est obligatoire. Ne tardez pas à réserver la place de votre enfant !

Voici le récapitulatif pour organiser votre matinée :

Date : Mercredi 6 mai 2026

Heure : 11h00

Durée : 1 heure

Lieu : Médiathèque Côte Pavée (Toulouse)

Public : Jeune public, à partir de 8 ans

Tarif : Entrée gratuite

Inscription : Obligatoire par téléphone au 05 67 72 84 50

N’hésitez pas à partager ce bon plan aux autres parents toulousains et laissez libre cours à l’imagination de vos enfants avec cet atelier qui s’annonce aussi zen que ludique !