Le Toulouse FC se mobilise pour les soignants face à Sochaux

A l’occasion de la réception de Sochaux lundi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue, le Toulouse FC se mobilise pour le personnel soignant luttant contre le Covid-19: Une billetterie solidaire est mise en place.

Cela fait suite à toutes les actions déjà menées par le TFC depuis le début de la crise. Ainsi, le TFC a notamment mis son Centre de Formation à disposition de la Préfecture durant le confinement afin d’y accueillir des personnes fragiles et à risques. Par ailleurs, à travers sa Fondation, le club a fait un don de 20 000€ en faveur du CHU de Toulouse, de la Croix-Rouge ainsi que de l’ONG Médecins du Monde. Sans oublier la belle cagnotte des supporteurs toulousains avec les Indians Tolosa 93.

Et nouvelle étape, une billetterie solidaire pour TFC/Sochaux

Le TFC rendra une nouvelle fois un hommage au personnel soignant. Le club a fait appel à ses joueuses et ses joueurs qui délivreront un message de remerciements via un clip vidéo diffusé sur les écrans géants du Stadium. Aussi, les noms des joueurs sur les maillots de nos Violets seront remplacés lundi soir par le mot « MERCI ». Ces maillots seront par la suite encadrés et offerts aux différents hôpitaux toulousains. Des brassards confectionnés par la LFP seront également portés par le capitaine des Violets ainsi que par l’entraîneur Patrice Garande.

Enfin, le TFC a décidé que la billetterie de cette affiche de clôture de la 3ème journée de Ligue 2 BKT face au leader sochalien serait une billetterie solidaire! Sur chaque billet vendu pour cette rencontre (abonnements compris), 2€ seront reversés par le TFC via un don à l’Institut Saint Jacques, Fonds de dotation des Hôpitaux de Toulouse, en faveur du personnel soignant du CHU de Purpan. Alors vous aussi, mobilisez-vous et faisons tous ensemble de cet événement un bel hommage!