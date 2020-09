Dimanche, c’est le Gro Before du FIFIGROT

Deux films en avant-première du FIFIGROT à découvrir à l’American Cosmograph de Toulouse !

En attendant l’ouverture officielle du FIFIGROT 2020 à Toulouse le 14 septembre, les festivités débuteront une soirée avant avec le Gro’ Before. CE dimanche 13 septembre à partir de 20h15, les grolandais ont rendez-vous à l’American Cosmograph pour les avant-premières de Teddy de Ludovic et Zoran Boukherman et de Lux AEterna de Gaspar Noé.

Pour cette soirée, des cadeaux seront à gagner et de belles surprises auront lieu comme la présence de plusieurs memebres de l’équipe du festival. Moment unique et immanquable pour se mettre dans l’ambiance d’une belle édition du Festival du film international Grolandais de Toulouse.