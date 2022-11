Le Toulouse FC dévoile une nouvelle série sur son centre de formation !

Partager Facebook

Le club de la ville rose propose de suivre les coulisses de son centre de formation avec une nouvelle série : « Violets ». Plongez au coeur de l’avenir du Toulouse FC en six épisodes !

Alors que la Coupe du Monde 2022 s’apprête à débuter avec les stars du ballon rond, posons un regard sur l’avenir. L’avenir surtout du Toulouse FC. Dans sa nouvelle série, le Toulouse Fc nous amène à la rencontre de son centre de formation . En six épisodes, « Violets » nous ouvre les portes de l’académie toulousaine, un lieu de vie avec des histoires. Découvrez ces joueurs, ces encadrants et l’ensemble du personnel qui en font une des plus réputées de France.

Dans le premier épisode disponible, on part à la rencontre de deux joueurs « Nicolas Wasbauer et Zakariya Mohamed : « L’un est défenseur en équipe U19 ou réserve, l’autre est milieu de terrain chez les U16. Issus de pays et de milieux sociaux différents, les voies qu’ont choisies Nicolas Wasbauer et Zakariya Mohamed n’étaient pas destinées à se croiser. Leur persévérance, et leur talent, leur donne espoir d’embrasser, un jour, un rêve commun depuis toujours ».

Pour en voir plus : toulousefc.com