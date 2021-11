Gagnez vos places pour le retour du Sunday Time au Bikini !

Partager Facebook

La deuxième édition du Sunday Time aura lieu au Bikini le 21 novembre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

En février 2020, le Bikini lançait la première édition du Sunday Time avec en invité Folamour. Ce fut un véritable succès pour une soirée Sold Out. COVID, confinements et crise sanitaire passant par là, la deuxième édition a pris son temps.

Pour cette deuxième édition seulement, on pourra voir un b2b magistral entre LA MAMIE’S et CAMION BAZAR mais aussi le Baccus Social Club et Dale Cooper.

Toulouseblog vous offre des places pour cette journée exceptionnelle !

> https://lebikini.com/2021/11/21/sunday-time-2/