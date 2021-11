Le toulousain Antoine Dupont en lice pour le titre de Meilleur Joueur du Monde

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

World Rugby a dévoilé le nom des quatre joueurs nommés au titre de Meilleur joueur du Monde 2021. Dans la liste, on retrouve le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont. Il sera en concurrence face à Michael Hooper (Australie), Maro Itoje (Angleterre) et Samu Kerevi (Australie) . Après Galthié et Dusautoir, Antoine Dupont peut être le 3e joueur français avec cette recompense. A noter, qu’il a été élu meilleur joueur du Top 14 et du Tournoi des 6 Nations 2021.