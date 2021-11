Avant-première du nouveau Resident Evil au Gaumont Toulouse

Partager Facebook

Le Gaumont Toulouse Wilson propose en avant première le film Resident Evil – Bienvenue à Raccoon City, nouvelle adaptation de la saga vidéoludique, ce vendredi 19 novembre.

Après plusieurs versions signés Paul W.S Anderson (Monster Hunter), une nouvelle adaptation plus fidèle et reférencé aux jeux vidéos va voir son jour au cinéma le 24 novembre prochain. Direction la ville culture Raccoon City pour y retrouver les personnages cultes Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy ou encore Claire Redfield dans des lieux des premiers épisodes sur Playstation : Le Manoir Spencer et le Commissariat. De quoi ravir les fans !

Pour profiter en avant première de cette nouvelle version cinématographique, rendez-vous au Gaumont Toulouse ce 19 novembre dans le cadre des Vendredis de l’Horreur.