Le TO lance une offre « Ramène ton pote pour 1€ »

Wakefield, England – 27 June 2021 – Junior Vaivai of Toulouse Olympique makes a break during the Rugby League Betfred Championship Sheffield Eagles vs Toulouse Olympique at Mobile Rocket Stadium, Wakefield, UK Dean Williams

Le Toulouse Olympique lance une offre « Ramène ton pote pour 1€ » pour l’achat d’un billet pour le match face à Wakefield le 15 mai.

La prochaine rencontre à domicile du Toulouse Olympique promet déjà d’être mémorable : dimanche 15 mai à 15h30, le TO entamera la phase retour de la saison face à un concurrent direct au maintien en Super League, Wakefield Trinity. Vaincus 18-6 le 11 mars dernier en Angleterre, les Olympiens n’ont qu’un objectif : la revanche.

Pour l’occasion, le Toulouse Olympique souhaite qu’un maximum de toulousains se rendent au stade Ernest-Wallon et donnent de la voix pour encourager les Olympiens. Ainsi, le club lance l’offre ‘Ramène ton pote pour 1€’, afin de permettre aux amateurs de XIII de faire découvrir le sport et l’ambiance extraordinaire de Wallon à leurs proches. Pour toute place en Tribune Est achetée, la seconde est à 1€, soit 15€ les deux places.

Un programme spécial

Pour aller plus loin dans l’ambiance conviviale d’un après-midi entre amis ou en famille, le TO proposera des animations adaptées sur le parvis dès l’ouverture des portes à 13h30. On trouvera notamment des démonstrations de divers sports, des ateliers interactifs et immersifs, un stand de souvenirs photo où l’on pourra prendre la pose avec des joueurs, et bien d’autres. Plus de détails seront communiqués à l’approche de la rencontre.

Rendez-vous sur la billetterie en ligne pour prendre vos places.